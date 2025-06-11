×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da vahşet: Annesini defalarca bıçaklayıp öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Cinayet#Saldırı
Adanada vahşet: Annesini defalarca bıçaklayıp öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 10:35

Adana’da bir genç kebapçıda çalışan annesini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil olaydan sonra kaçtı.

Haberin Devamı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan Zukaa Mahmoud (44), her zamanki gibi erken saatte iş yerine geldi.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Kısa bir süre sonra dükkana oğlu A.B. (24), gelerek tezgâhtaki bıçağı alıp annesine saldırdı. Şüpheli evlat, annesini defalarca bıçakladı, ardından boğazını kesip kanlar içinde bırakarak kaçtı. Saldırı seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adanada vahşet: Annesini defalarca bıçaklayıp öldürdü

Sağlık ekipleri Zukka Mahmoud’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, cinayetin ardından kaçan katil zanlısı A. B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Anne Mahmoud’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Cinayet#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!