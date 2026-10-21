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Adana'da vahşet! 22 yaşındaki Sevda Dinler, arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürüldü

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#Kadın Cinayeti#Adana#Sevda Dinler
Adanada vahşet 22 yaşındaki Sevda Dinler, arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 16:29

Adana'nın Kozan ilçesinde Dağılcak Mesire Alanı’nda 22 yaşındaki Sevda Dinler, arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı G.F. mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru tarafından yakalandı.

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Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı’nda meydana geldi. G.F., arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru G.F.'yi, müdahale ederek yakaladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan G.F. jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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#Kadın Cinayeti#Adana#Sevda Dinler

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