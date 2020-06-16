Adana’da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, ‘torbacı’ olarak isimlendirilen sokak satıcılarının yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ardından da Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde belirlenen eve operasyon düzenlendi. Evde, narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, zulada 3 kilo 795 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından ele geçirildiği değerlendirilen 7 bin 140 lira ele geçirildi. Serkan Kılıç (39), Faruk Gedik (41) ve Faruk D. (32) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Kılıç ve Faruk Gedik tutuklanırken, Faruk D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.