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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 17:32 | Son Güncelleme:

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 18 tutuklama

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Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 18 tutuklama
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ADANA’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 2-8 Kasım tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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