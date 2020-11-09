Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 18 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 2-8 Kasım tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.