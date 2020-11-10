Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Celal İ., Eren P., Serkan Y., İhsan Y. ve İlhan Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 8,80 gram sentetik kannabinoid ve 41,18 gram esrar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal İ. ve Eren P. tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.