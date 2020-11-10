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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

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Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama
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ADANA’da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Celal İ., Eren P., Serkan Y., İhsan Y. ve İlhan Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 8,80 gram sentetik kannabinoid ve 41,18 gram esrar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal İ. ve Eren P. tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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