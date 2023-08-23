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Adana'da uyuşturucu operasyonu: Otoyolda böyle yakalandı

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#Adana#Uyuşturucu#Operasyon
Adanada uyuşturucu operasyonu: Otoyolda böyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 10:32

Adana'da, narkotik polisinin otoyolda takip edip durdurduğu hafif ticari aracın bagajındaki valizlerde 31 kilo 700 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisiyle harekete geçti. Polis, şüphe üzerine takibe aldığı hafif ticari aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.

Adanada uyuşturucu operasyonu: Otoyolda böyle yakalandı

Araçta yapılan aramada, valizlerin içine konmuş 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Hasan B. (43) ile yanındaki oğlu Suat B. (19) ve Kadir T. (22) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında susma haklarını kullandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Adanada uyuşturucu operasyonu: Otoyolda böyle yakalandı

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#Adana#Uyuşturucu#Operasyon

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