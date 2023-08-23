Adana'da uyuşturucu operasyonu: Otoyolda böyle yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisiyle harekete geçti. Polis, şüphe üzerine takibe aldığı hafif ticari aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, valizlerin içine konmuş 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Hasan B. (43) ile yanındaki oğlu Suat B. (19) ve Kadir T. (22) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında susma haklarını kullandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.