MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
GeriGündem Adana’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Abone Olgoogle-news

ADANA’da narkotik polisinin operasyonunda bir evde yapılan aramada bez torbalar içerisinde 6 kilo 637 gram esrar, 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir evde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adresteki evde, bez torbalar içerisinde ‘takoz’ diye tabir edilen toplamda 6 kilo 637 gram esrar, 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.H. (60), S.H. (43), H.H. (23), İ.H. (23), A.H. (22) ve H.A. (22) adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle