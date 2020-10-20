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AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

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Adana'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı
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Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirilirken, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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