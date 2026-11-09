×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da uyuşturucu imalathanesine baskın: Kenevir üretimi deşifre edildi

Güncelleme Tarihi:

#Adana Uyuşturucu Baskını#Kenevir Üretimi#Uyuşturucu Operasyonu
Adanada uyuşturucu imalathanesine baskın: Kenevir üretimi deşifre edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 10:34

İçişleri Bakanlığı, Adana’da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda iklimlendirme sistemi kullanılarak kenevir üretimi yapılan bir imalathane ortaya çıkarılırken, 17 kilogram esrar ele geçirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Adana’da yürütülen istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, özel iklimlendirme sistemi kurulan bir tesiste uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, esrar ve üretimde kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Adanada uyuşturucu imalathanesine baskın: Kenevir üretimi deşifre edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Adana’da Uyuşturucu Madde İmalatına Yönelik Düzenlenen Operasyonda 3 Şüpheli Yakalandı.”

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Haberin Devamı

Operasyonda, bir imalathanede iklimlendirme sistemi kullanılarak kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde üretimi yaptıkları, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri belirlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Adanada uyuşturucu imalathanesine baskın: Kenevir üretimi deşifre edildi

Yapılan aramalarda 1 imalathane, 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemi muhteviyatı ve muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Adana İl Jandarma Komutanlığımızı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." 

Gözden Kaçmasınİstanbulda akılalmaz olay: Çocukların oyunu araçları yaktı, 550 bin lira zarar oluştuİstanbul'da akılalmaz olay: Çocukların 'oyunu' araçları yaktı, 550 bin lira zarar oluştuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Uyuşturucu Baskını#Kenevir Üretimi#Uyuşturucu Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!