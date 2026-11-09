Adana'da uyuşturucu imalathanesine baskın: Kenevir üretimi deşifre edildi

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Adana’da yürütülen istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, özel iklimlendirme sistemi kurulan bir tesiste uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, esrar ve üretimde kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Adana’da Uyuşturucu Madde İmalatına Yönelik Düzenlenen Operasyonda 3 Şüpheli Yakalandı.”

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

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Operasyonda, bir imalathanede iklimlendirme sistemi kullanılarak kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde üretimi yaptıkları, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri belirlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 imalathane, 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemi muhteviyatı ve muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Adana İl Jandarma Komutanlığımızı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."