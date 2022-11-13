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Adana'da üvey annesine kezzapla saldıran şüpheli tutuklandı

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#Adana#Polis#Mahkeme
Adanada üvey annesine kezzapla saldıran şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 11:01

ADANA’da üvey annesi Nazmiye Sisli’ye (43) kezzapla saldırıp, vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşmasına neden olan Bilal Arık, yakalanıp gözaltı işlemleri sonrasında tutuklandı.

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Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan Nazmiye Sisli, 12 yıl önce Abdulkerim Arık ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Nazmiye Sisli, eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Bilal Arık'ı da kendisi büyüttü. Çift arasında şiddetli geçimsizlik başlayınca Sisli, 2 yıl önce Abdulkerim Arık'tan boşandı. Bir süre daha Abdulkerim Arık ile birlikte yaşayan Sisli, önceki ay annesi Sevgi Sisli’nin evine taşındı.

Bilal Arık, 31 Ekim'de babasından boşanmasını kabullenemediği üvey annesinin yaşadığı eve gitti. Bilal Arık, kapıyı açan Nazmiye Sisli’nin üzerine kezzap dökerek, kaçtı. Bu sırada Sisli’nin yanında olan annesi Sevgi Sisli’nin de bacaklarına kezzap döküldü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde, sırtında, bacağında ve boynunda ciddi yanıklar oluşan Nazmiye Sisli ile annesi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sevgi Sisli taburcu edilirken, Nazmiye Sisli'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Sisli’nin şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı. Olayın ardından kaçan Bilal Arık, yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arık, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Adana#Polis#Mahkeme

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