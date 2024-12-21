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Adana'da üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara para cezası

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#Adana#Yüreğir#Yaya
Adanada üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara para cezası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 11:19

Adana'da Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda üst geçit olmasına rağmen kullanmayıp, refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya 690'ar lira para cezası uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, üst geçit olmasına rağmen kullanmayıp, tehlikeye aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara yönelik uygulama başlattı. Ekipler, daha önce 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin yakınında denetim yaptı.

Geçişler için refüjdeki demir korkuluğun söküldüğünü tespit eden polis, üst geçidin hemen altından geçen 23 yayayı dronla tespit etti. Kurala uymayan yayalara 690'ar lira para cezası kesildi. Yayalardan biri ayağında platin olduğunu öne sürerek, cezadan kurtulmaya çalıştı. Polis, teste tabi tuttuğu yayanın merdivenden çıkabildiğine belirleyince cezayı uyguladı. 

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#Adana#Yüreğir#Yaya

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