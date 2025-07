Adana'da üç günde ikinci kez aynı olay yaşandı! Mahalleli isyan etti: 'Bugün ağlamaktan sinir krizi geçirdim'

Haberin Devamı

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nden geçen Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu, geçtiğimiz pazar günü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Yoğun akış nedeniyle evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler suyu tahliye edip patlayan boruyu onardı.

ÜÇ GÜNDE İKİNCİ KEZ PATLADI

Dün ise aynı boru yeniden patladı ve sokaklar su altında kaldı. Bazı vatandaşlar dışarı çıkamadığı için işe gidemedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık üç saatlik çalışmasıyla sular tahliye edildi. Çoğu evin bahçesi sudan zarar görürken evleri suyla dolan vatandaşlar isyan etti. Bir vatandaşın ise bahçesinde beslediği 15 tavuktan 12'si boğularak telef oldu.

Haberin Devamı

Mahalle sakinlerinden Memduh Bingöl, "Pazar günü yine aynı boru, aynı yerden patladı. Bu sokakların hepsini su bastı. Altyapımız yok rezil oluyoruz. Ya tamiratı bilmiyorlar ya da anlamıyorum, mahalle hep su doluyor. Sürekli böyle eziyet çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Evinin bahçesi sular altında kalan ve 12 tavuğu telef olan Binnaz Şapadak, "Her taraf pislik, evin içerisine kadar geldi. Tavuklar suda boğuldu. Yazık değil mi onlara. Evin içerisine kadar çamur girdi, her taraf pislik dolu. 18 yıldır bu mahalledeyim ve her zaman bu sorunlar var. Her yağmur yağdığında, her boru patladığında böyle çamurun içerisinde kalıyoruz. Bugün ağlamaktan sinir krizi geçirdim" diye konuştu.