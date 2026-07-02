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Adana'da tuvalet bahanesiyle restorandan telefon, camiden merdiven çalan şüpheli tutuklandı

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#Adana#Hırsız#Cami
Adanada tuvalet bahanesiyle restorandan telefon, camiden merdiven çalan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 10:32

Adana'da tuvaleti kullanma bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, cami gasilhanesinden ise seyyar merdiven çalan ve iki ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlenen 34 yaşındaki Emre Cem Karadaş, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

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Olay, 18 Haziran’da saat 09.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Bisikletiyle gezintiye çıkan Emre Cem Karadaş, bir restoranın önünde durup, tuvaleti kullanma bahanesiyle iş yerine girdi.

Ellerini yıkadıktan sonra çıkıp, çevreyi kontrol eden şüpheli, kasada duran cep telefonunu çalıp, kaçtı. Şüpheli, 20 Haziran’da aynı bahaneyle girdiği Serinevler Camisi'nin gasilhanesindeki seyyar merdiveni çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Adanada tuvalet bahanesiyle restorandan telefon, camiden merdiven çalan şüpheli tutuklandı

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2 HIRSIZLIĞA DAHA KARIŞMIŞ

Restoran sahibi ve cami imamının ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen şüphelinin, yakın tarihlerde bir otomobilden ses sistemi, tornavida takımı ve inşaat kulübesinden de sunta kesme makinesini çaldığı anlaşıldı. Şüphelinin son olarak Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ne gittiğini tespit eden polis, Karadaş’ı bisikletiyle gezdiği sırada yakaladı.

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Adanada tuvalet bahanesiyle restorandan telefon, camiden merdiven çalan şüpheli tutuklandı

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelinin, ‘Uyuşturucu kullanma’ ve ‘Hırsızlık’ suçlarından çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Sorguya alınan şüpheli, yaptığı hırsızlıkları itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Can Karadaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Adana#Hırsız#Cami

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