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Gündem
ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 19.04.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Adana'da türbede çekilen görüntüye tepki yağıyor!

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Adana'da bir türbede çekildiği iddia edilen videoda askılı tişörtü ile dua edip tabutun üstüne kapanan kişinin görüntüsü tepkiyle karşılandı.

Adana'da Çoban Dede Türbesi içinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkiyle karşılandı.

Bir sosyal medya platformunda paylaşılan video büyük tepki topladı. Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde çekildiği öne sürülen videoda askılı tişörtlü bir kişi türbedeki tabutun başında dua edip, ardından tabutun üstüne kapanıyor.

Adanada türbede çekilen görüntüye tepki yağıyor

Söz konusu kişinin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından birçok kişi tepki gösterdi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, bu davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi.

Adanada türbede çekilen görüntüye tepki yağıyor

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