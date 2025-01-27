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Adana'da trafikteki dehşet! Kafasına kaldırım taşıyla vurulmuştu... 10 gün sonra acı haber

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#Adana#Trafik Kavgası#Cinayet
Adanada trafikteki dehşet Kafasına kaldırım taşıyla vurulmuştu... 10 gün sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 17:22

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte tartıştığı kişi tarafından kafasına kaldırım taşıyla vurulan 30 yaşındaki Burak Boran, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Şüpheli Cabbar D. ise yakalanarak tutuklandı.

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Olay, 17 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Boran (30), trafikte Cabbar D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Cabbar D., Burak Boran'ın başına kaldırım taşıyla vurdu.

Boran kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Burak Boran'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Boran 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ise olaydan kısa süre sonra şüpheli Cabbar D.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cabbar D. tutuklandı.

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#Adana#Trafik Kavgası#Cinayet

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