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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 04:49 | Son Güncelleme:

Adana'da trafik kazası: Yaralılar var

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Adana'da trafik kazası: Yaralılar var

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samet B'nin kullandığı 01 TG 354 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 GC 5754 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Samet B. ile araçta bulunan Furkan B, Cumali B, Mehmet B. ve Mustafa B. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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