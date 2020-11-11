MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da trafik kazası: 3 yaralı
GeriGündem Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 01:30 | Son Güncelleme:

Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

Adana'da ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kemal Çıplak idaresindeki 01 T 2329 plakalı ticari taksi, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, Mehmet Akbaba'nın kullandığı 01 AGD 909 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle