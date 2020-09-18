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AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 00:54 | Son Güncelleme:

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bağlar Mahallesi Kanal Sokak'ta Halide Kara yönetimindeki 01 EK 440 plakalı otomobil ile terkisinde iki kişi bulunan Ahmet Gül yönetimindeki 01 ABP 679 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Gül'ün terkisindeki İsmail Yalçın ve Umut Tıramış yaralandı. Motosiklet sürücüsü Gül ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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