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Adana'da toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

#Toz Taşınımı#Oto Yıkama#Adana
Adanada toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

Adana'da, Suriye’den toz taşınımı nedeniyle kirlenen araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar, oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarının araç yıkama bölümlerinde kuyruklar oluşturdu.

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Suriye’den toz taşınımı, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda hayatı olumsuz etkiledi. Adana'da sabah uyanan vatandaşlar, evlerinin balkonlarını ve araçlarının üzerini çamurla kaplı buldu. Araçlarını temizletmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren oto yıkamacılara ve akaryakıt istasyonlarının yıkama bölümlerine giderek kuyruklar oluşturdu.

Adanada toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda kuyruk oluştu



‘İLK KEZ BU KADAR YOĞUN’

Kentin işlek caddelerinden Turgut Özal Bulvarı’nda akaryakıt istasyonu işleten Mert Erdoğan, kentte daha önce de toz yağmurlarının etkili olduğunu ancak bu seferki toz taşınımı nedeniyle istasyonun yıkama ünitesinde ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaştığını söyledi.

Mehmet Tunç ise “Arabamı daha dün yıkatmıştım. Sabah kalktığımda da çamur içerisindeydi. Suriye’den gelen toz bizi çok uğraştırdı. Evimin de tüm camları, balkonu, her tarafı toz içerisinde” dedi.

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#Toz Taşınımı#Oto Yıkama#Adana

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