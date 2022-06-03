Adana'da toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

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Suriye’den toz taşınımı, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda hayatı olumsuz etkiledi. Adana'da sabah uyanan vatandaşlar, evlerinin balkonlarını ve araçlarının üzerini çamurla kaplı buldu. Araçlarını temizletmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren oto yıkamacılara ve akaryakıt istasyonlarının yıkama bölümlerine giderek kuyruklar oluşturdu.

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Kentin işlek caddelerinden Turgut Özal Bulvarı’nda akaryakıt istasyonu işleten Mert Erdoğan, kentte daha önce de toz yağmurlarının etkili olduğunu ancak bu seferki toz taşınımı nedeniyle istasyonun yıkama ünitesinde ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaştığını söyledi.Mehmet Tunç ise “Arabamı daha dün yıkatmıştım. Sabah kalktığımda da çamur içerisindeydi. Suriye’den gelen toz bizi çok uğraştırdı. Evimin de tüm camları, balkonu, her tarafı toz içerisinde” dedi.

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