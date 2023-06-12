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Adana'da 'torbacı' operasyonunda 3 tutuklama

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#Adana#Polis#Narkotik
Adanada torbacı operasyonunda 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 10:44

ADANA'da, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde satış yaptıkları belirlenen Mert K., Hamet Ç., Umut G., Ahmet Ç. ve Cemre K.'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde 5 şüpheli gözaltına alınırken; 22 uyuşturucu hap, 7,33 gram bonzai, 55,76 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız 3 tabanca ile 7 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mert K., Hamet Ç. ile Umut G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ahmet Ç. ve Cemre K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Adana#Polis#Narkotik

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