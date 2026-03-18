Adana'da 'torbacı' operasyonu: 2 tutuklama

Haberin Devamı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada A.S. ile V.Ç. adlı şüphelileri tespit etti. Ekipler, şüphelilerin Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi.

Evde narkotik dedektör köpeği kullanarak arama yapan polis, mutfak tezgahının altında ve valizde 72 bin uyuşturucu hap, 574 gram bonzai hammaddesi, reçeteye tabi 131 uyuşturucu içerikli hap ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında uyuşturucu satışı yaptıklarını kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. ve V.Ç., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.