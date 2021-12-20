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Adana'da torbacı operasyonları! 13 şüpheli tutuklandı

#Operasyon#Torbacı#Adana
Adanada torbacı operasyonları 13 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden 13’ü, mahkemece tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 13-19 Aralık'ta operasyonlar düzenledi. 112 adrese yapılan baskınlarda 130 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 11 gram bonzai, 878 gram esrar, 251 uyuşturucu hap, 106 gram metamfetamin, 65 gram eroin, ruhsatsız 4 tabanca ve 3 tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1700 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 12’si adli kontrol şartı, 105’i ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Adanada torbacı operasyonları 13 şüpheli tutuklandı

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#Operasyon#Torbacı#Adana

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