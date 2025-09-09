Adana'da TIR'da yangın! Dorsedeki hayvanları sürücü kurtardı

Haberin Devamı

Tarsus-Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ADE 887 plakalı büyükbaş yüklü TIR’da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Dorsenin kapağını açan şoför, hayvanları tahliye etti.