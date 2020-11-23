Adana'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bekir Aydoğan yönetimindeki 01 FKU 76 plakalı demir yüklü tır ile Sedat Özdemir yönetimindeki 33 AAF 741 plakalı kamyon, Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çarpıştı.



Kazada sürücü Aydoğan ile beraberindeki annesi Meyrem Aydoğan yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.