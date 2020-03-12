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AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 08:35,Son Güncelleme:/

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

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Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınd

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde Suriye uyruklu şüpheliler İ.H.G, W.K. ve H.H. gözaltına alındı.

Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alırken bazı polisler de adreslerde ve şüphelilere ait iş yerlerinde arama yaptı. Şüphelilerin örgüte ait medreselerde öğretmenlik yaptığı ve silahlı faaliyette bulunduğu öne sürüldü. Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden sonra, şüpheliler emniyete götürüldü.

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