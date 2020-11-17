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ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Adana'da terör operasyonu: 6 gözaltı

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Adana'da terör operasyonu: 6 gözaltı
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ADANA’da jandarma tarafından terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 5 sim kart, 2 hafıza kartı, 7 CD ve bir tablet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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