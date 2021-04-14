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Gündem
Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Adana’da terör operasyonu: 10 gözaltı

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Adana’da terör operasyonu: 10 gözaltı

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’nın talimatları doğrultusunda yasa dışı sokak eylemlerine karıştığı öne sürülen 10 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adana’da terör operasyonu: 10 gözaltı
Terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerini deşifre etme ve engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, ilçede 13 şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda yasa dışı sokak eylemlerine karıştığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen farklı adreslere şafak vakti baskın düzenledi. Operasyonda şüphelilerden M.K, Ü.M., K.E., M.Y.Ç., İ.B., M.D., M.D., Ö.Ç., C.B., H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Adana’da terör operasyonu: 10 gözaltı

 

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