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AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Adana'da tepki çeken olay... Kız kardeşini darbedettiği ileri sürülen ağabeyi yakalandı

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Adana'da tepki çeken olay... Kız kardeşini darbedettiği ileri sürülen ağabeyi yakalandı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kız kardeşini darbettiği ileri sürülen ağabeyi gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ceylan E. ise kentteki bir kadın sığınmaevine yerleştirildi.

Adana'da Başak Mahallesi'nde, 2. kattaki evlerinin penceresinden atladıktan sonra bir aracın üstüne düşerek yaralanan Ceylan E, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi Ceylan E, ağabeyinin cep telefonunu kontrol etmek istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından kendisini darbettiğini ve daha fazla şiddet görmemek için pencereden atladığını polise bildirdi.

Ceylan E'nin, ağabeyi A.E'dan şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ceylan E. ise kentteki bir kadın sığınmaevine yerleştirildi.

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