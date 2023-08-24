Adana'da tepki çeken olay! Alkollü 2 kişi trafik polislerine saldırdı

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Uygulama yapan trafik polisleri, 1'i kadın 2 kişinin içinde olduğu otomobili durdurdu. Sürücünün yüksek promilde alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, işlem yaptı. İşlem yaptırmak istemeyen araçtakiler, polisle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, polisler telsizle destek istedi. Bu sırada açtaki 2 kişi ekiplere saldırdı. Kadın, polis memuruna tokat attı. Ekipler, 2 kişiyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.