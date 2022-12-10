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Adana'da tepki çeken görüntü: Kanallar çöplük oldu

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#Kanal#Adana#Su
Adanada tepki çeken görüntü: Kanallar çöplük oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 12:01

Adana'da kent merkezinin kuzey ve güneyinden geçen kanallardan bırakılan sular, tarım mevsiminin bitmesi ve yağışların başlamasıyla kesildi. Çevreye dökülen çöpler ve yosunlarla oluşan kirlilik ise tepki çekti.

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Kent merkezinin güney ve kuzey bölgelerindeki mahallelerden geçip Çukurova'nın 2 milyon dekar tarım arazisine can veren Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanallardan bırakılan su, tarım mevsiminin sona ermesi ve yağışların başlamasının ardından kesildi. Küçük çaplı su birikintilerinin kaldığı kanallar, bilinçsiz kişilerin attığı çöpler ve yosunlar, kötü koku ve manzaraya yol açtı.

BALIKLAR BİRİKİNTİLERDE CAN ÇEKİŞİYOR

Su birikintilerindeki balıkların bazılarının oksijensizlikten can çekiştiği, bazılarının da öldüğü görüldü. Kirliliğin yoğun olduğu bölgelerden geçenlerin, koku almamak için burunlarını kapatması dikkat çekti. Çevredekiler, kanalın temizlenmesi için yetkililerden yardım istedi.

Adanada tepki çeken görüntü: Kanallar çöplük oldu



Kentin işlek bölgelerinden Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nden geçen kanalın güzergahında yürüyüş yapan Müzeyyen Yılmaz, "Öyle bir koku var ki hiç sormayın. Her gün burada yürüyüş yapıyorum. Su çekildiğinden bu yana manzara böyle. En kısa zamanda temizlenmeli" dedi.

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Adanada tepki çeken görüntü: Kanallar çöplük oldu



TEMİZLİĞE KISA SÜREDE BAŞLANACAK

DSİ yetkilileri ise her yıl sulama mevsimi bittiğinde planlı olarak kanalların temizlendiğini belirterek, yeni sezon temizliğine ise kısa sürede başlanacağını bildirdi.

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#Kanal#Adana#Su

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