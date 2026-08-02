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Adana'da tehlikeli serinlik! Ölüm kanalında "Yüzme bilmeyen girmesin" savunması

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#Kozan Sulama Kanalı#Yaz Serinleme#Adana Sıcak
Adanada tehlikeli serinlik Ölüm kanalında Yüzme bilmeyen girmesin savunması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 16:58

Adana'nın Kozan ilçesinde termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği bunaltıcı sıcaklardan kaçan çocuklar ve gençler, her yıl can kayıplarının yaşandığı sulama kanalına akın etti. Tehlikeye aldırmadan suya atlayan gençlerin "Yüzme bilmeyen girmesin, ben yüzmeme güveniyorum" diyerek kendilerini savunması pes dedirtirken, çocuklarını kanallardan uzak tutmak isteyen aileler ise serinlemek için tabiat parkındaki şelalelere sığındı.

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Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da yüksek sıcaklık ve nem etkisini sürdürüyor. Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi'nde çocuklar ve gençler, bunaltıcı sıcaktan korunmak için her yıl can kayıplarının yaşandığı sulama kanalına girerek serinledi.

Adanada tehlikeli serinlik Ölüm kanalında Yüzme bilmeyen girmesin savunması

Ölüm tehlikesine rağmen kanalda yüzmeye devam eden çocukların rahat tavırları ise dikkat çekti. Sulama kanalına giren gençlerden İ.Y., sıcak havaya dayanamadıklarını belirterek, "Kozan çok sıcak, beynim su kaynattı. Kanal serin olduğu için buraya geliyoruz" diye konuştu.

Adanada tehlikeli serinlik Ölüm kanalında Yüzme bilmeyen girmesin savunması

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İ.Y., her yıl onlarca kişinin boğulduğunun sorulması üzerine, "Onlar yüzme bilmediği için boğuluyor. Ben yüzme biliyorum" yanıtını verdi. Kanalda yüzen çocuklardan A.E.S. ise, "Yüzme bilmeyen girmesin. Ben giriyorum, korkmuyorum. Yüzmeme güveniyorum. Su soğuk ve güzel. Hava 43-44 derece oluyor. Sıcak olmasa girmeyiz." dedi.

Adanada tehlikeli serinlik Ölüm kanalında Yüzme bilmeyen girmesin savunması

Öte yandan çocuklarını sulama kanalından uzak tutmak isteyen aileler ise serinlemek için Kozan'ın doğal güzelliklerinden Dağılcak Tabiat Parkı'ndaki şelaleye akın etti. Vatandaşlar doğal ortamda serinleyerek sıcak havanın etkisinden korunmaya çalıştı.

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#Kozan Sulama Kanalı#Yaz Serinleme#Adana Sıcak

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