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Adana'da tehlikeli hareketler yaparak araç kullanan sürücüye 103 bin 965 lira ceza uygulandı

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#Araba#Dans#Ceza
Adanada tehlikeli hareketler yaparak araç kullanan sürücüye 103 bin 965 lira ceza uygulandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 11:20

Adana’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilin camından sarkıp dans ettiği görüntüleri sanal medyada paylaşılan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye çeşitli ihlallerden 103 bin 965 lira ceza kesilirken, otomobili trafikten menedildi.

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Olay, Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. 33 LD 970 plakalı otomobilin sürücüsü Recai Selim Ş., Seyhan Nehri üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilerlerken, aracın camından dışarı çıktı. Araç hareket halindeyken dışarı sarkan Recai Selim Ş. ile yanındaki arkadaşı dans ederek yollarına devam etti. O anlar, diğer arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı.

Adanada tehlikeli hareketler yaparak araç kullanan sürücüye 103 bin 965 lira ceza uygulandı

Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kimliğini tespit ettiği Recai Selim Ş.’yi yakaladı. Ekipler sürücüye ‘Saygısızca araç kullanma’, ‘Tehlikeli araç kullanma’, ‘Cam filmi bulundurmak’, ‘Emniyet kemeri takmamak’ ve ‘Araçta mevzuata aykırı yazı bulundurma’ maddelerinden 103 bin 965 lira ceza kesti.

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Adanada tehlikeli hareketler yaparak araç kullanan sürücüye 103 bin 965 lira ceza uygulandı

Ayrıca Recai Selim Ş.’nin psikolojik durumunun araç kullanmaya elverişli olmadığı değerlendirilip ehliyetine el konuldu, otomobili ise trafikten menedildi. Gözaltına alınan Recai Selim Ş., adli işlemleri için Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.

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#Araba#Dans#Ceza

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