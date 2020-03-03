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İHA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 13:19,Son Güncelleme:/

Adana'da tehlikeli görüntü! Öğrencileri gören şaştı kaldı

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Adana'da tehlikeli görüntü! Öğrencileri gören şaştı kaldı
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Adana'da okula patenle gidip gelen öğrencilerin araçların arkasına asılarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Mithat Özsan Bulvarı'ndan Seyhan Baraj Gölü set üzeri yoluna çıkan bir toplu taşıma otobüsüne çok sayıda patenli öğrenci asılarak yolculuk yapmak istedi. Ancak hemen arkalarındaki otobüs sürücüsü öğrencileri uyarıp tehlikeli yolculuğu engelledi.

Ancak bir öğrenci arkasına asıldığı otobüs ile 3 kilometre yolculuk yaptı. Öğrenci adeta ölüme davetiye çıkarırken diğer sürücüler şaşkın bakışlarla onu izledi.

Atatürk Caddesi'nde ise 3 öğrenci yine otobüs arkasına asılarak yoluculuk yaptı. Onlarca arabanın aynı anda bulunduğu caddede tehlikeye aldırmadan asılarak yoluculuk yapan öğrenciler şans eseri bir kaza olmadan gözden kayboldu.

Adanada tehlikeli görüntü Öğrencileri gören şaştı kaldı

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