Adana'da tehlikeli asker uğurlaması

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Askere gidecek olan arkadaşlarını uğurlamak isteyen gençler gece saatlerinde araç konvoyuyla Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda ilerledi. Konvoydaki bazı araçlar kapıları açık şekilde ilerlerken bazı araçların camlarından sarkan gençler ise tehlikeye aldırış etmedi. Konvoyun en önündeki bazı araçlar bulvardaki alt geçitte yol kesti. Araçlarından inen gençler meşaleler yakarak bir süre eğlendi. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Asker uğurlaması, tepkilere neden oldu.