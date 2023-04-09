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Adana'da tehlikeli asker uğurlaması

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#Adana#Asker Uğurlaması#Konvoy
Adanada tehlikeli asker uğurlaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 13:24

Adana’da asker uğurlaması yapan kişiler alt geçitte araçlarıyla yol kesti, bazıları ise tehlikeye aldırmadan konvoyda araçların camından sarkarak yolculuk yaptı. Tepkilere neden olan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Askere gidecek olan arkadaşlarını uğurlamak isteyen gençler gece saatlerinde araç konvoyuyla Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda ilerledi. Konvoydaki bazı araçlar kapıları açık şekilde ilerlerken bazı araçların camlarından sarkan gençler ise tehlikeye aldırış etmedi. Konvoyun en önündeki bazı araçlar bulvardaki alt geçitte yol kesti. Araçlarından inen gençler meşaleler yakarak bir süre eğlendi. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Asker uğurlaması, tepkilere neden oldu.

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#Adana#Asker Uğurlaması#Konvoy

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