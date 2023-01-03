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Adana'da 'tefeci' operasyonu: 'Binbir Surat' Zeynep dahil 21 gözaltı kararı

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#Adana#Tefeci#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 09:22

Adana'da tefecilik yoluyla 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 21 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 21 kişiyi tespit etti.

Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan 254 kişiye senet ve çek karşılığı faizle borç verdiği, borcunu ödeyemeyenleri ise icraya vererek 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Adanada tefeci operasyonu: Binbir Surat Zeynep dahil 21 gözaltı kararı

Ekipler, bu sabah 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce de 'tefecilik' suçundan gözaltına alınan 'Binbir Surat' lakaplı Zeynep K.'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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#Adana#Tefeci#Operasyon

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