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Adana'da tefeci operasyonu; 18 gözaltı kararı

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#Tefeci#Operasyon#Adana
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 08:44

Adana'da tefecilik yaptığı belirlenen 2 şebekeden 18 kişi için verilen gözaltı kararı ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin bir kısmının gözaltına alındığı belirtildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapan 2 şebekeyi, aylar süren çalışmaların ardından deşifre etti. Şebekelerden birinin yüksek faiz ile para verdiği, diğerinin ise değerinin üzerinden altın ile mağdurları borçlandırdığı belirlendi. Her 2 şebekenin de tefecilik yolu ile 35 kişiden 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Adanada tefeci operasyonu; 18 gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde şüphelilerden bir kısmı gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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#Tefeci#Operasyon#Adana

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