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ADANA (AA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 09:08,Son Güncelleme:/

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı

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Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı
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Adana'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ Konutlarındaki bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, T.D, tartıştığı C.K'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

Yaralı halde evden kaçan C.K, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yüreğir Belediyesi güvenlik görevlilerinin yanına giderek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği C.K, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan saldırgan kadın, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

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