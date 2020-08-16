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DHA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 12:04,Son Güncelleme:

Adana'da tarihi nü mozaiği satmaya çalışırken yakalandılar

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Adana'da tarihi nü mozaiği satmaya çalışırken yakalandılar
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Adana'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 parça nü mozaiği satmaya çalışan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 parça nü mozaiği satmak için müşteri arayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Sarıçam ilçesindeki ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda; 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserler de ele geçirildi. Tarihi eserler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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