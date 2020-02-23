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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi

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Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi
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Adana'da polis, bir iş merkezine yaptığı baskında özel deri kılıf içinde 3 tarihi kutsal kitap ele geçirdi.

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  • Adanada tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi
  • Adanada tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi
  • Adanada tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi
  • Adanada tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde tarihi eser olduğu ihbarını aldı.

Adrese baskın düzenleyen polis, iş merkezindeki ofiste yaptığı aramada özel deri kılıf içinde 3 tarihi kutsal kitap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Kitaplar incelemek üzere müzeye gönderildi.

 

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