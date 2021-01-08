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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Adana’da tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

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Adana’da tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
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Adana’da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet Terra Cotta (kilden imal edilmiş) kandil, 23 adet sikke, 10 adet taş ve metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Karataş ilçe merkezinde M.O.B. ve İ.B. isimli şahısların kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapacağı bilgisi alınması üzerine operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda şüpheli şahıslar kullanmış oldukları araç ile birlikte yakalandı. Araçta ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet Terra Cotta (kilden imal edilmiş) kandil, 23 adet sikke, 10 adet taş ve metal obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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