Adana'da taksicinin zor anları

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağına gelen S.K. adlı kadın, taksici Servet Tarhan'a, kendisini eve götürmesini söyledi. Ancak Tarhan, kadını, alkollü olduğu gerekçesiyle aracına almadı. Öfkelenen kadın, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, Tarhan’ın üzerine yürüdü ve “Beni götüreceksin, yoksa seni öldürürüm” diye tehdit etti. Daha sonra taksiye saldıran S.K., aracın aynalarını kırdı. Taksicilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, S.K.’yi gözaltına aldı.



ŞİKAYETÇİ OLMADI



Polis merkezinde ifadesi alınan ancak kadından şikayetçi olmayan Tarhan, “Kadını tanımam etmem. Götürmemi istedi, götürmeyince de aynaları kırdı. Uğraşamam bu nedenle şikayetçi olmadım” dedi. Görgü tanığı taksici ise “Ortada bir şey yok. Duraktaki aracın iki aynasını kırmış. Gidip aynalarımızı taktıracağız” diye konuştu.