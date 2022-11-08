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Adana'da takip ettiği kadının, 'bağırmasın' diye ağzını kapatıp çantasını çaldı

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#Adana#Polis#Gasp
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 10:06

ADANA’da Ali Han Kavuzlu (27), takip ettiği Gülüzar A.’yı (72) girdiği apartmanda bağırmaması için ağzını eliyle kapatıp, kolundaki çantayı alarak kaçtı. İçindeki 200 TL’yi alıp, çantayı da çöpe atan Kavuzlu, yakalanıp, tutuklandı.

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Olay, 1 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Gülizar A.’yı sokakta takip eden kişi, kadının arkasından oturduğu apartmana girdi. Şüpheli, Gülizar A.’nın kolundaki çantayı almaya çalıştı. Bu sırada Gülizar A., direnip, bağırarak yardım istemeye çalıştı. Ancak şüpheli, Gülizar A.’nın ağzını eliyle kapatıp, çantayı alarak kaçtı.

PARAYI ALIP, ÇANTAYI ÇÖPE ATTI

Çevredekilerin yardımına koştuğu Gülüzar A’nın ihbarıyla, olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Ali Han Kavuzlu olduğunu tespit etti. Kavuzlu, Toros Mahallesi’nde sokakta yürürken yakalandı. Şüphelinin, içindeki 200 TL’yi aldığı çantayı sokaktaki bir çöp konteynerine attığı belirlendi.

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Gözaltına alınan Ali Han Kavuzlu, parayı harcadığını, cep telefonunu da yakalanmamak için almadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Han Kavuzlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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#Adana#Polis#Gasp

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