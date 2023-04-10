Adana'da şüpheli ölüm! Darp görüntüleri ortaya çıktı

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Sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’nde yürüyenler İsmet İnönü Parkı’ndaki otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Çevredekilerin ihbarıyla durağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, cansız bedenin İlker Kattar'a ait olduğunu tespit etti. Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar’ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlker Kattar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adana'da sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İnönü Caddesi İsmet İnönü Parkı'ndaki otobüs durağında cesedi bulunan İlker Kattar'ın (53) darbedildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, yerde battaniyenin üzerinde yatan Kattar ve yanındaki arkadaşının, kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştıkları, arbede yaşandığı, daha sonra bu kişinin Kattar'ı başından darbettiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.