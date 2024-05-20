Adana'da sulama kanalına giren genç, akıntıya kapıldı! Arama-kurtarma çalışması başlatıldı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki yabancı uyruklu Mecid Barho, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çırpınmaya başlayan Barho, sudan çıkamayınca çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli polisler sevk edildi.

Dalgıç polisler, sulama kanalına girerek gencin bulunması için çalışma başlattı.