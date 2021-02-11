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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Adana'da suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Adana'da suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı
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ADANA’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen 3 uyuşturucu satıcısı, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik polisi, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Akkapı mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.D. (33), S.D. (31) ve S.D.’yi (27) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinden, 43.86 gram eroin, 10.11 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 730 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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