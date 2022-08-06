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Adana'da şoke eden olay! Kirasını 3 ay ödeyemedi... Ev sahibi çelik kapısını söküp götürdü

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#Adana#Ev Sahibi#Kiracı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 10:22

Adana’da bir ev sahibi, 3 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını çalıp elektriğini kestirdi. Kiracı Hacer Kondu, “Duştayken ev sahibim geldi. Bir anda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve evi boşaltmam gerektiğimi söyledi." dedi.

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde M.D. , evini yaklaşık 1 sene önce 1200 liraya Hacer Kondu'ya (31) kiraladı. Eşinden yıllar önce boşanan ve 2 çocuğuyla birlikte yalayan Hacer Kondu, iddiaya göre 3 aydır evin kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise Kondu'dan kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden şu anda ayrılamayacağını söyledi.

Adanada şoke eden olay Kirasını 3 ay ödeyemedi... Ev sahibi çelik kapısını söküp götürdü

ÇELİK KAPIYI ÇALIP ELEKTRİĞİ KESTİRDİ

Geçen gün öğle saatlerinde eve gelen M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden genç kadının evinin elektriğini kestirdi. Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen Kondu, çıktığında ise kapısının olmadığını gördü. Bu sırada ev sahibi ise ‘Evi boşaltıp gideceksin’ dedi.

Adanada şoke eden olay Kirasını 3 ay ödeyemedi... Ev sahibi çelik kapısını söküp götürdü

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"İKİ ÇOCUĞUMLA BÖYLE OTURACAĞIM"

Hacer Kondu, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı. Hacer Kondu, “Duştayken ev sahibim geldi. Bir anda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim” diye konuştu.

Adanada şoke eden olay Kirasını 3 ay ödeyemedi... Ev sahibi çelik kapısını söküp götürdü

Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, “2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım” dedi.

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#Adana#Ev Sahibi#Kiracı

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