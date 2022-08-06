Adana'da şoke eden olay! Kirasını 3 ay ödeyemedi... Ev sahibi çelik kapısını söküp götürdü

Haberin Devamı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde M.D. , evini yaklaşık 1 sene önce 1200 liraya Hacer Kondu'ya (31) kiraladı. Eşinden yıllar önce boşanan ve 2 çocuğuyla birlikte yalayan Hacer Kondu, iddiaya göre 3 aydır evin kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise Kondu'dan kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden şu anda ayrılamayacağını söyledi.

ÇELİK KAPIYI ÇALIP ELEKTRİĞİ KESTİRDİ

Geçen gün öğle saatlerinde eve gelen M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden genç kadının evinin elektriğini kestirdi. Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen Kondu, çıktığında ise kapısının olmadığını gördü. Bu sırada ev sahibi ise ‘Evi boşaltıp gideceksin’ dedi.

Haberin Devamı

"İKİ ÇOCUĞUMLA BÖYLE OTURACAĞIM"

Hacer Kondu, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı. Hacer Kondu, “Duştayken ev sahibim geldi. Bir anda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim” diye konuştu.

Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, “2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım” dedi.

Gözden Kaçmasın Fahiş kiralamada korkulan oluyor Haberi görüntüle