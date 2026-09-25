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Adana'da şoke eden anlar: Uçucu madde kullanan şahıs kadının yolunu kesip para aldı

Güncelleme Tarihi:

#Adana Çukurova#Uyuşturucu Madde#Sokak Ortası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 10:13

Adana Çukurova'da madde kullanan bir şahıs, sokak ortasında güçlükle ayakta dururken bir kadının önünü keserek para istedi. Korku dolu anlar yaşayan kadının parasını alan şahsın o halleri kameraya yansıdı.

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Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında poşete koyduğu uçucu maddeyi kullanan şahıs, bir süre güçlükle ayakta durdu.

Adanada şoke eden anlar: Uçucu madde kullanan şahıs kadının yolunu kesip para aldı

Çevrede bulunan vatandaşları rahatsız eden şahıs, daha sonra bir kadının önünü keserek para istedi. Korkuya kapılan kadın, çantasından çıkardığı parayı şahsa verdi. Şahıs parayı aldığı sırada kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşa da el salladı.

Adanada şoke eden anlar: Uçucu madde kullanan şahıs kadının yolunu kesip para aldı

PARAYI ALDIKTAN SONRA UZAKLAŞTI

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Şahıs, parayı aldıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

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#Adana Çukurova#Uyuşturucu Madde#Sokak Ortası

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