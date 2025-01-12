×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da, sokaktaki düğünde 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kemal Azgın#Maganda Kurşunu
Adanada, sokaktaki düğünde 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 01:14

Adana'da, sokakta düzenlenen düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başından vurulan 9 yaşındaki Kemal Azgın, ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kemal Azgın#Maganda Kurşunu

BAKMADAN GEÇME!