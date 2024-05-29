×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da sokakta yürüyen kadının telefonunu çaldı! Kapkaç anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Seyhan#Hırsızlık
Adanada sokakta yürüyen kadının telefonunu çaldı Kapkaç anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 10:18

Adana’nın Seyhan ilçesinde, 52 yaşındaki Selda A. sokakta yürürken, arkasından yaklaşan 20 yaşındaki İsa A. tarafından cep telefonu çalındı. Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansırken İsa A., saklandığı evde yakalandı. Tutuklanan İsa. A.'nın ifadesinde “Kadını yürürken görünce, telefonu çalmaya karar verdim. Arkasından yaklaşıp, elinden alıp, kaçtım. Telefonu da bir iş yerine sattım” dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, 21 Mayıs saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. Market alışverişi yaptıktan sonra eve dönen Selda A., sokakta yürüdüğü sırada arkasından yüzünü şapkayla gizleyen kişi yaklaştı. Şüpheli, Selda A.’nın elindeki cep telefonunu çalıp, koşarak kaçtı. Bağırarak yardım isteyen Selda A. şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, şüphelinin İsa A. olduğunu tespit etti. Mekan Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı belirlenen şüpheli, yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen İsa A., ifadesinde, “Kadını yürürken görünce, telefonu çalmaya karar verdim. Arkasından yaklaşıp, elinden alıp, kaçtım. Telefonu da bir iş yerine sattım” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çaldığı cep telefonu ise sattığı iş yerinden alınıp, Selda A.’ya teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Seyhan#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!