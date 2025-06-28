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Adana'da sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Cinayet#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 10:03

Adana'da arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Olay, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş grubu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sırasında bazı şahıslar tabancalarla ateş açtı.

Olayda 5 kişi vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kavgaya karışanların bir kısmı olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Adanada sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Olayda boynu ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Karaaslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunların ayak ve bacaklarına isabet ettiği 4 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

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#Adana#Cinayet#Silahlı Saldırı

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