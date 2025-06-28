Adana'da sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

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Olay, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş grubu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sırasında bazı şahıslar tabancalarla ateş açtı.
Olayda 5 kişi vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kavgaya karışanların bir kısmı olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı